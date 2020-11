“No quería vivir”: inesperada y dura declaración de J Balvin sobre su salud mental

En un año muy difícil para el sector del entretenimiento, los cantantes no han sido ajenos a las crisis. Entre ellos se encuentra J Balvin , quien además de haber padecido el coronavirus también ha tenido que afrontar duros momentos en relación con su salud mental.

El ‘niño de Medellín’ hizo inesperadas revelaciones en entrevista con la cantante Becky G,

“Estaba llorando sin ninguna razón. No me quería levantar, no quería vivir”, dijo el artista.

J Balvin desnudó su corazón en el podcast ‘La Sala’, donde la cantante de 23 años ha tratado importantes temas con artistas latinos.

En esta ocasión invitó al colombiano para hablar sobre la salud mental.

“Sentía que estaba fuera de mi cuerpo. Yo fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien. Le dije no, que me iba a morir”, detalló Balvin

Situación que no solo ha sido dolorosa para él, sino para su familia, su apoyo en todo momento.

“Mi papá le dijo llorando (al psiquiatra) que si me iba a morir”, confesó el intérprete de ‘Reggaeton’.

“La ansiedad y la depresión no son sentimientos, son una enfermedad”, subrayó.

Incluso, J Balvin consideró dejar su carrera y así se lo manifestó a su papá. “Dejo la música, no puedo vivir así”, comentó.

Becky G también entrevistó a una terapeuta, quien hizo hincapié en la importancia de que ante estas situaciones las personas acudan a un especialista, mensaje que también ha reiterado el artista urbano.