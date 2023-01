“No se asusten”, le dice Laura Bozzo a sus seguidores tras mostrarse sin una gota de maquillaje

En el video también cuenta que sus pestañas desparecieron y “por eso están pegándome pestañas postizas”.

La recordada presentadora peruana Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un video sin una gota de maquillaje y recién levantada.

En el clip, en el que empezó diciendo “Buenos días. Sí, así me levanto, no se asusten”, también llamó la atención un detalle sobre el que ella, sin problema, profundizó segundos después.

“Las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas. Se me quemaron, pero ahora me estoy echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer las pestañas”, contó.

Tras mostrarse al natural, la presentadora aprovechó también para decirles a sus seguidores “no se olviden, levántense, abran los ojos y gracias Dios mío por un día más de vida”.

