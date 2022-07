“No sé cuál es el misterio”: Gago se defiende de críticas por peluqueado de su bebé

Gago y Paola Solano, exparticipantes del Desafío, han tenido que lidiar por estos días con una avalancha de críticas en redes sociales y todo por cortarle el cabello a su bebé José Martín, quien nació el pasado 28 de mayo.

“Hubo mucha controversia por lo que dije, por la motilada del bebé, mucha gente diciendo cosas feas, que no es normal”, manifestó Gago.

El deportista se refiere al mensaje que dio luego de recibir todo tipo de comentarios en redes sociales. En una publicación de Paola, se ve al niño rapado a ambos lados de la cabeza y solo con un poco de pelo en la mitad, corte conocido popularmente como el 7.

“No sé cuál es el misterio, que por qué motilé al niño, que no se puede peluquear, no entiendo por qué, si él no lloró, no le dolió. Hay que dejar tanto misterio”, expresó el vallecaucano.

Muchos seguidores de la pareja cuestionaron el corte de pelo al tratarse de un niño tan pequeño. Gago se molestó, ya que algunas personas lo están tildando de "ñero" a él y su bebé.

“Disculpe a toda la gente de la realeza que está comentando porque yo tengo tatuajes y me hago un corte de pelo y le hago el mismo corte a mi bebé, ya somos los reñeros”, señaló.