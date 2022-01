‘No se habla de Bruno’, la magia detrás de la canción de Disney que arrasa en plataformas digitales

"

Otras canciones de películas animadas que se han robado las miradas

‘Un mundo ideal’, de ‘Aladdín’ en 1992; ‘Can you feel the love tonight’, del ‘Rey León’ en 1994; ‘Colors of the wind’, de ‘Pocahontas’ en 1995, y ‘Let it go’, de ‘Frozen’ en 2014, han sido considerados los grandes éxitos musicales de Disney.

Noticias Caracol