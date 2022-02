‘No se habla de Bruno’, un éxito mundial que alcanzó el lugar número 1 del Hot 100 de Billborad

La versión en inglés de ‘No se habla de Bruno’ (We don’t talk about Bruno) sigue rompiendo récords alrededor del mundo. Esta vez, el éxito musical de Disney se posicionó en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard de Estados Unidos.

La canción ‘No se habla de Bruno’, que hace parte de la película ‘ Encanto ’, filme inspirado en la cultura colombiana, se ha convertido en todo un fenómeno para grandes y chicos.

Este es el primer gran éxito musical de Disney en el siglo XXI, pues, desde 1995, cuando lanzaron Colors of the wind, de la película 'Pocahontas', no llegaban a una posición tan alta. Aquella vez, ocuparon la posición número 4 de la lista musical, mientras que, en 2014, la canción Let it go, de 'Frozen', llegó a la 5.

'No se habla de Bruno', interpretado principalmente por los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo , y compuesta por Lin-Manuel Marulanda, ya superó las 162 millones de reproducciones en YouTube.