No se pierda el estreno de ‘Los Medallistas’, una serie que retrata la perseverancia en el deporte

‘Los Medallistas’ es la serie que llega este miércoles, 8 de febrero de 2023, al Canal Caracol y que mostrará la lucha y perseverancia de tres de los más grandes deportistas de Colombia.

Los protagonistas de esta nueva producción audiovisual contaron las emociones y experiencias al momento de grabar esta nueva producción.

“Estamos felices llevamos ya varias semanas superexpectantes y muy contentos de que Colombia conozca la historia de estos tres medallistas olímpicos colombianos que tanto orgullo nos han dado”, indicó Mayra Luna.

Por su parte, la actriz Paola Valencia comentó que espera que "toda Colombia conozca este producto porque además es una historia muy limpia y muy linda y se van a enamorar”.

“Todos los movimientos deportivos y el sudamericano que estamos viviendo aquí podrán verse y disfrutarse en la serie”, dijo José Ramón Barreto, quien también participa en ‘Los Medallistas’.

Los intérpretes que dan vida a estos grandes deportistas destacaron la importancia de la familia, la resiliencia y disciplina.

“Quien decide hacer algún deporte y entrar en alguna disciplina van a encontrar una herramienta para la vida y no solo físicamente, sino también mentalmente”, destacó José Ramón Barreto.

Asimismo, los actores expresaron cuáles son las fortalezas de cada uno de los deportistas que representan y entre estas se destacan la fortaleza mental y física, el optimismo y el saber sobreponerse a las adversidades.

“Yuri es una mujer muy disciplinada y muy fuerte mentalmente más que físicamente”, dijo Mayra Luna.

Mientras tanto, para José Ramón Barreto, su personaje “logra sobreponerse a las adversidades a través del deporte y la fuerza mental como dicen mis compañeras es sin duda una de sus fortalezas”.

La historia de ‘Los Medallistas’ desde esta noche estará disponible en las pantallas del Canal Caracol después de 'Los Briceño'. Una producción cargada de lucha, perseverancia, deporte y mucho más.

¿Quiénes son los deportistas retratados en ‘Los Medallistas’?

Los deportistas olímpicos que inspiraron la serie ‘Los Medallistas’ , que se estrenará en el Canal Caracol, están orgullosos de que su historia sea conocida por los colombianos. Un camino nada fácil que ahora reviven con emoción.

“Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida tenemos una historia muy marcada, que fue fuerte, momentos felices, alegres, de risas y de llantos, esa es mi historia”, señala Íngrit Valencia, medallista olímpica colombiana.

La judoca Yuri Alvear, la boxeadora Íngrit Valencia y el taekwondista Óscar Muñoz lo saben. Ellos tienen en común que ubicaron el nombre de Colombia en un punto alto a nivel deportivo y compartieron momentos de gloria, pero también se enfrentaron a muchos desafíos.

“Hubo muchos obstáculos que en algún momento me hicieron tomar la decisión de ‘colgar los guantes’, como decimos en mi deporte, de no seguir más, pero creo que este mundo no está hecho para la gente que se rinde, sino para la gente que quiere salir adelante día a día”, afirma Valencia.

En ‘Los Medallistas’ se conocerán algunas de las situaciones por las que tuvieron que pasar estos atletas para convertirse en héroes olímpicos.