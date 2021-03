“No soy un banco”: Jhonny Rivera a mujer que le pidió una serenata y celulares para sus hijos

Hace varias semanas una mujer de Armenia se hizo tendencia por aparecer en un video en el que era golpeada por sus dos hijos mientras vendía tintos. Días después, volvió a ser nombrada en las redes, pero por pedirle a Jhonny Rivera varios regalos para sus pequeños.

En un video, que fue grabado por ella misma, le solicitó al cantante de música popular que realizara una presentación para el cumpleaños número 11 de su hija. Además, solicitó al artista dos celulares.

“El sueño de mi vida es que Jhonny Rivera venga a Armenia, a la Plaza de Bolívar el día de su cumpleaños y le cantara una de sus canciones. También que él pudiera traerle un celular de cumpleaños, yo no se lo puedo dar. Mi hijo dice que Jhonny Rivera quiere que le traiga un celular”, aseguró.

Indicó que no cuenta con los recursos económicos para realizarle una fiesta a su hija.

“Yo vendo tintos hace 22 años en la Plaza de Bolívar, hace poco me quedé sola con ellos. No tengo los recursos para poderle celebrar el cumpleaños a mi hija. Quiero que me hagan el enorme favor de cumplirle el sueño a ella”, narró.

Jhonny Rivera, su cuenta de Instagram, expresó que ese es uno de los tantos mensajes que le llegan con peticiones de sus fanáticos. El cantante dijo que las personas no entienden que él no es un banco.

“Ese es uno de los miles de mensajes que llegan diariamente pidiendo casas, motos y peluches. Es difícil, la gente no entiende que yo no soy un banco”, manifestó el intérprete.