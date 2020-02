“No te hice daño, solo te golpeé”: exesposa de Johnny Depp admitió haberle pegado al actor

Un audio filtrado en medios internacionales puso al descubierto a Amber Heard, que dijo ser la víctima de violencia doméstica, lo que el artista siempre negó.

Incluso Depp, cuya voz también se escucha en la grabación, dijo que temía que las riñas se convirtieran con una escena fatal.

La también actriz, que en su momento se unió al movimiento #MeToo, accedió a grabar el audio en su celular en una sesión de terapia informal de dos horas.

En el material, divulgado por el Daily Mail, la mujer se disculpaba con el Depp por "no haberte cruzado la cara con una cachetada como debía ser, pero estaba pegándote, no empujándote. Cariño, no te estaba empujando".

"No puedo prometerte que no me ponga violenta otra vez. Dios, a veces enloquezco y pierdo la cabeza", agregó Heard.

El actor ya había asegurado que nunca abusó de su exesposa, con quien estuvo casado poco más de un año, al tiempo que dijo que fue ella quien “cometió innumerables actos de violencia doméstica contra mí, a menudo en presencia de algún testigo, que en algunos casos me causaron daños corporales graves”.

Incluso se conocieron fotografías de Depp en un hospital con heridas y quemaduras y con las que denunció que Heard le había apagado un cigarrillo en la mejilla.