No tenemos hijos en la tierra, pero sí 2 ángeles en el cielo: Johanna Fadul sobre rumor de embarazo

Su respuesta, que recordó uno de los episodios más tristes de su vida, terminó con las especulaciones.

Todo comenzó con un cruce de mensajes en Instagram.

En una publicación de Johanna Fadul, en la que compartía una foto cuando estaba embarazada, una usuaria le escribió “Esperando a la hermanita de Anabella y Antonella”, a lo que la actriz respondió: “les daremos sorpresas”.



Una vez comenzaron a tomar fuerza los rumores, Fadul publicó una historia aclarando todo.

“No, no, no estoy embarazada. Lean lo que escribo cuando publico una foto. Para los que no saben hace casi 3 años con mi esposo Juan Sebastián Quintero perdimos nuestras hijas que eran gemelitas #Antonella&Anabella. No tenemos hijos aquí en la tierra, pero sí dos ángeles en el cielo”, escribió la actriz.

No es la primera vez que Johanna se refiere a este doloroso momento:

Johanna Fadul recordó a sus fallecidas hijas con conmovedora foto