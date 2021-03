“No tengo la culpa de haberme enamorado”: Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W habló de las constantes críticas y burlas que sufre a diario en redes sociales por su relación con Pipe Bueno .

Pese a que la pareja ya formó un hogar, la influencer aún es cuestionada por iniciar un noviazgo con el cantante tras la trágica muerte de Fabio Legarda, quien recibió un disparo en medio de un fleteo en Medellín .

“Se acepta que uno no le caiga bien a todo el mundo; ¿por qué les caigo mal?, no sé… o bueno sí sé, porque según ellos me enamoré muy rápido. No tengo la culpa de haberme enamorado, de seguir mi vida y vivir un día a la vez, porque lo único que tenemos en este momento es el presente. Me encanta vivir el presente y hoy estoy muy bendecida con una familia”, dijo la modelo.

Luisa Fernanda W añadió que cuando mira a Máximo, su hijo, siente que todos los señalamientos y ataques han valido la pena porque lo tiene en sus brazos.

Finalmente, la influenciadora dijo que su vida y sus decisiones están en manos de Dios.