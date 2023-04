Noah Matthews, primer actor con síndrome Down que llega a la gran pantalla con Disney

Noah Matthews, artista británico de 15 años, se convirtió en el primer actor con síndrome Down que llagará a la gran pantalla en una producción de Disney.

El joven intérprete dará vida a Slightly, el líder de los niños perdidos en el live action titulado ´Peter Pan y Wendy’.

Para encarnar al personaje, el artista aprendió diferentes trucos durante su recorrido en las ciudades de Vancouver y Terranova (Canadá).

Noah Matthews le comentó al medio The Sun que conseguir el papel fue un sueño hecho realidad.

El joven artista obtuvo el papel luego de que su agencia enviara una serie de fotografías a la compañía estadounidense.

El artista británico quiere ser visto como un pionero en el séptimo arte para todos aquellos que padecen síndrome de Down y, a su vez, envió un mensaje en el que dejó en claro que esa condición no es impedimento alguno para cumplir lo sueños que se tengan propuestos.

"Como capitán de los Lost Boys, el personaje de Noah, Slightly, demuestra que el síndrome de Down no tiene por qué frenarte. No es una dificultad de aprendizaje, es una diferencia de aprendizaje, y debemos aceptar las diferencias", mencionó.

Charlie Sheen y Chuck Lorre hacen las paces

Charlie Sheen y Chuck Lorre, protagonista y cocreador, respectivamente, de 'Two and a Half Men' , trabajarán juntos en la comedia 'How to Be a Bookie', doce años después de que sus disputas personales los distanciaran.

Charlie Sheen tendrá un papel recurrente en esta serie que estará protagonizada por el cómico Sebastian Maniscalco y se estrenará en la plataforma Max, fusión de HBO Max y Discovery+, informó el pasado martes, 18 de abril de 2023, en exclusiva Deadline, medio especializado en entretenimiento.

Tras una serie de peleas e insultos por parte de Charlie Sheen allá en 2011, el intérprete fue despedido y el personaje de Charlie Harper falleció repentinamente en la exitosa serie de la CBS, pero ahora han decidido cruzar sus caminos profesionales de nuevo después de que el actor se mostrara arrepentido en diversas ocasiones.

Después de 'Two and a Half Men', Charlie Sheen protagonizó la comedia 'Anger Management' (2012), el largometraje '9/11' (2015) y actuó como invitado en la serie 'The Goldbergs' de la cadena ABC.

Su aparición en 'How to Be a Bookie' es parte de su regreso a la televisión tras haberse confirmado su participación en otra comedia aún por producirse: 'Ramble On de Doug Ellin'.

'How to Be a Bookie' cuenta la historia de un veterano del mundo de las apuestas en Los Ángeles que trata de salir adelante entre la pérdida de clientes y la presión de su familia durante una aventura que le llevará por diversos rincones de la ciudad de las estrellas.