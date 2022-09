Nodal dedica tema a su nueva novia que ya le había cantado a Belinda y no lo bajan de “ardido”

A comienzos de año la relación de Cristian Nodal con Belinda iba viento en popa, o al menos eso parecía. El amor del intérprete de ‘Botella tras botella’ llevó a dedicarle tatuajes y canciones a la también artista, una de esas llamada ‘Eso y más’, compuesta por el poeta del pueblo, Joan Sebastian.

Cristian Nodal volvió a protagonizar una dedicatoria, pero esta vez a su nueva novia. Lo curioso del hecho es que le dedicó la misma canción y hasta lanzó una pulla para su antiguo amor: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”.

Publicidad

Las redes sociales no lo perdonaron y le lanzaron comentarios ácidos: “Una canción dedicada ya no se le dedica a nadie más”, “Dime que te duele el truene (terminar) sin decir que te duele”, “Una canción de amor se dedica solo una vez”.

A Cristian Nodal parece no incomodarle el qué dirán. Sobre la canción explicó: "Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”.