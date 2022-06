Nodal explota contra J Balvin: “Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”

Luego del episodio con Residente, otro artista arremetió con todo contra J Balvin. Se trata del mexicano Christian Nodal, que apareció bastante molesto en sus redes sociales por una publicación del colombiano sobre su nuevo look.

J Balvin subió una foto suya y de Nodal: “Encuentra las diferencias”, escribió.

Sin embargo, al mexicano no le habría caído en gracia la supuesta broma del reguetonero y hasta anunció que le iba a sacar una tiradera.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente y, todo el mundo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví”, manifestó.

Luego Christian Nodal expresó que “no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, y le recordó a J Balvin lo sucedido con Residente: “No has aprendido”.

El artista manifestó que espera una respuesta del colombiano a su tiradera.

“Ojalá que a mí sí me respondas, Julito, y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Quieres burlarte, hacer reír a la gente, simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, no subas cosas mías, de gente que no conoces”, añadió.

Finalmente, le dejó una inquietud al cantante paisa: “¿De qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, si tu música no llena nada?”.

La respuesta de J Balvin

Luego de toda la controversia, J Balvin se manifestó en su cuenta de Instagram: “Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto, estamos bonitos los dos, yo me siento confiado, seguro, el parcero se lo toma mal, eso ya es problema de él”.

“Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen sensibles y si va a sacar una tiradera que sea romántica y que rompa los streamings”, expresó.

¿Pelea o estrategia?