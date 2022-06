Nodal se disculpa por 'tiradera' contra J Balvin : "Todos tenemos nuestros 5 minutos de pendejismo"

Christian Nodal y J Balvin siguen dando de qué hablar en las redes sociales, esta vez por las disculpas que el artista mexicano ofreció al reguetonero por la 'tiradera' que compuso. "Me arrepentí y me arrepiento. Ya no hay manera de pararlo, va a salir", comentó en un concierto.

Puede leer: Residente se suma a la pelea de Christian Nodal con J Balvin

Además, durante una presentación que hizo en Morelia, México, Nodal aseguró que ya aclaró las cosas con el intérprete de 'Rojo'. Y aconsejó a sus fanáticos a no ser "mier#$@" con las personas.

Publicidad

"No hay que ser mier#$@ en la vida, porque cuando se es mier#$@ estas cosas son las que pasan. Cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mier#$@, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan", dijo Nodal en medio de sus disculpas hacia J Balvin.

Por otro lado, el cantante de música popular explicó que su sencillo 'Girasol',en el que responde a las supuestas burlas de J Balvin, simplemente es un referente para toda "la falta de conciencia que hay en el mundo".

"Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", concluyó Nodal.

Esta es la tiradera de Nodal contra J Balvin: