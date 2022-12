Noticias Caracol y Red Cinema lo invitan al estreno de Run All Night

Para participar por entradas dobles al estreno de Run All Night (Una noche para sobrevivir), debe diligenciar el formulario ubicado en la parte inferior. Encontrará un campo para que escriba cuál ha sido la película que más lo ha emocionado.

Las historias más creativas recibirán pases dobles para asistir a la premier de Run all night en Cine Colombia de Titán Plaza, en Bogotá, este sábado, 28 de marzo.

No olvide incluir los siguientes datos personales: nombre, teléfono, número de documento y correo electrónico.

La selección de los ganadores estará a cargo del equipo de Mercadeo Digital de Caracol Televisión.



Condiciones: