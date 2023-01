NotJustaHashtag: Selena Gomez toma radical decisión en Instagram

La actriz y cantante norteamericana decidió desactivar los comentarios de sus redes sociales tras fuertes críticas de sus seguidores.

Selena Gomez se mantiene firme y no deja que nada ni nadie la afecte.

Tras su participación en “March For Our Lives”, Selena publicó fotografías desde su cuenta de Instagram con el lema ‘#notjustahastag’, es decir, #NotJustaHashtag, frase que buscaba generar conciencia entre los jóvenes.



Sus fans no estuvieron de acuerdo y respondieron a sus publicaciones. Por ello, desactivó dichos comentarios de esas publicaciones.

Su próposito era generar conciencia para que esta marcha no solo sea una tendencia, sino un movimiento.

En 2016, se le preguntó sobre su participación en el movimiento Black Lives Matter, la cantante respondió “¿Si uso un hashtag estoy salvando vidas?”, lo que llevó a dudar su compromiso con la causa.