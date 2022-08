Novia de Luisito Comunica denuncia que fue agredida sexualmente en la calle y a plena luz del día

La novia de Luisito Comunica, Arianny Tenorio, denunció a través de redes sociales y entre lágrimas que fue agredida sexualmente, a plena luz del día, por un repartidor en Ciudad de México.

“Me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro, con deseo, me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”, dijo al comenzar a relatar lo que sucedió.

Según la novia de Luisito Comunica, todo ocurrió cuando “iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea de tocarme. Iba en una moto, se sube a la banqueta con la moto, a la acera, y yo volteó y digo ‘me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte”.

Pero para su sorpresa, narró, “el hombre me agarró la nalga con un deseo… que asco, que cochino se sintió. Me sentí indignada”.

La novia de Luisito Comunica relató que trató “de aventarle un golpe y le dije ‘qué te pasa’ y el hombre se fue manejando de lo más tranquilo. (…) La gente alrededor, nadie vio, nadie dijo nada”.

Arianny sostuvo que no es la primera vez que le ha pasado algo así en México, al recordar un incidente hace cinco años en un bus.

“Tenemos que ponerle un alto. Esto no puede seguir pasando. La gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento, no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pasa por la cabeza y mucho menos decirte que es por la forma que uno se viste”, reflexionó.

Y cuestionó que aún haya gente que piense así. “¿De cuándo acá es mi culpa de vestirme como me visto de que alguien diga ‘ay, se me antojó ella’? (…) Este es mi cuerpo y yo me visto como me dé la gana y ni tú ni nadie tiene derecho a tocar a nadie que no te haya dicho que quiere tú la toques”, concluyó la novia de Luisito Comunica.