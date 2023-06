Novia de Yeferson Cossio era fan de Jenn Muriel: "Imagínese cómo salieron las cosas"

Yeferson Cossio hizo una revelación con la que asombró a sus miles de seguidores. El creador de contenido contó que su actual novia, Carolina Gómez, era fanática de Jenn Muriel , su expareja.



"Caro era reseguidora de Jennifer. Estábamos grabando el método Cossio y ella (Carolina) viene y dice: ‘ay vuelvan, ustedes hacen linda pareja’. Entonces, imagínese cómo salieron las cosas", comentó Yeferson Cossio.

El paisa agregó que Carolina fue muy insistente con el tema de una reconciliación entre él y Jenn Muriel y le decía que quería conocerla en persona. Sin embargo, con el paso de los meses, luego de conversar mucho con él, Yeferson Cossio terminó enamorándose de la joven.

No obstante, el relato del empresario no cayó muy bien a internautas, pues afirman que hubo un triángulo amoroso entre él, Jenn Muriel y Carolina Gómez.

"No sé por qué me he dado cuenta de que esas 'amigas' que admiran tu relación o esas que aman el amor de tu esposo hacia ti, se terminan involucrando en esa relación", "Me parece increíble el cinismo de ese hombre, típico narci#%%sista🙃 Ojalá Jenn jamás regrese ahí", "No sé ustedes, pero desde que Jenn está soltera, irradia más luz, se ve bella, libre y feliz 🔥🔥🔥" y "'La conoció' jajajaja esa fue la estafa más grande para los del método Cossio 😂", fueron algunas reacciones en redes sociales.



Jenn Muriel habló de su ruptura con Yeferson Cossio

Durante una entrevista para un podcast, Jenn Muriel habló de su ruptura con Yeferson Cossio. La joven se sinceró sobre las razones que la llevaron a entender que su relación con el influenciador paisa no podía avanzar más.

"Fue un escándalo porque salió un video de él besándose con otra persona", expresó Jenn Muriel. Uno de los jóvenes que entrevistaba a la creadora de contenido le preguntó si ella creyó que era un engaño. "Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos", respondió.

"De pronto, él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años", agregó. En seguida, le preguntaron si en la relación de la joven con Yeferson Cossio tenían algún permiso para estar con otras personas, a lo cual ella respondió con un rotundo "no".

Además, Jenn Muriel admitió que, cuando vio las imágenes de su expareja con otra mujer, se sintió muy mal: "Me dolió, pero después de eso yo intenté (arreglar las cosas), pero no se pudo y entendí que definitivamente no. Ambos queríamos cosas diferentes e intentábamos forzar las cosas".