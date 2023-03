Novio de Becky G admitió infidelidad: "En lugar de honrar ese amor, he hecho lo contrario"

La vida amorosa de Becky G se volvió tema de conversación después de que surgieron rumores de que Sebastian Lletget, su prometido, la engañó con una joven en una discoteca de Madrid, España. La mujer implicada acusó al futbolista en redes sociales.



“Él está tranquilo, pero para que sepas, Becky G, ¡tengo un video de Sebastian desnudo! No lo puedo publicar porque eso está penado, pero sí puedo enviarte a ti personalmente para que veas que yo no miento”, señaló la mujer.



Sebastian Lletget admitió infidelidad

El novio de Becky G rompió el silencio y reconoció públicamente que sí engañó a la artista. El hombre compartió un comunicado en sus redes sociales en el que aprovechó para disculparse con la intérprete de 'Sin pijama'.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", dijo el deportista.



Agregó: "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados".

Hasta el momento, se desconoce si Becky G rompió su compromiso con Sebastian Lletget, lo cierto es que no faltaron las reacciones por parte de seguidores de la cantante.

"Qué miedo una relación en estos tiempos 💔", "quiero tener novio para montar cachos y decir que fue por ansiedad jajajaja 😂", "que alguien sea fiel hoy en día es de no creer 😢" y "si no lo hubiesen pillado lo hubiese seguido haciendo. Es ahí donde radica el problema" fueron algunos comentarios.

