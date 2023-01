Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios, decidió acabar con la relación al considerar que la situación era “mucho” para él, dice la revista People.

“Su prometido le dijo ‘es too much para mí’. Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”, reveló al medio una fuente cercana a Dayanara Torres.

La ex Miss Universo 1993 fue diagnosticada con cáncer de piel el pasado mes de enero.

Su relación con D’Esposito duró cinco meses.