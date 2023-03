¿Nueva indirecta de Shakira a Clara Chía?

La cantante colombiana Shakira vuelve a ser tendencia tras compartir una publicación en su cuenta de Twitter. Muchos internautas aseguran que la intérprete de ‘Waka waka’ habría mandado una nueva indirecta a Clara Chía, actual compañera sentimental de Gerard Piqué.

“Chiaroscuro”, dice la publicación en la que aparece una foto de Shakira luciendo un sombrero de color café.

Inmediatamente, los internautas y fanáticos de la artista de 46 años reaccionaron.

“Ni yo le tiré tantas indirectas a mi ex”, “Clara-mente sabemos a quien se refiere”, “¿serán pistas del próximo álbum?”, dijeron algunos.

Publicidad

Hasta las once de la noche de este miércoles, 29 de marzo de 2023, la publicación de la barranquillera había sido vista por más de dos millones de personas y contaba con más de 70.000 me gusta.

Clara Chía fue ignorada por los presidentes de la Kings League en la final del evento

Publicidad

La polémica relación de Gerard Piqué y Clara Chía no para de generar controversia en redes sociales. El pasado domingo, 26 de marzo de 2023, en medio de la alfombra roja de la Kings League, la joven estudiante de Relaciones Internacionales fue ignorada por algunos de los presidentes del evento deportivo.

Todo sucedió mientras Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes FC, realizaba una transmisión en vivo para enseñar la decoración que se ambientó en el estadio Camp Nou, ubicado en Barcelona, España.

Durante la caminata del periodista en la alfombra roja, este fue interrumpido por Clara Chía, quien le reclamó por haberla ignorado en un mensaje de texto.

"No me has contestado el WhatsApp", manifestó la joven.

Publicidad

Tras esto, Romero le preguntó a la pareja sentimental de Gerard Piqué el tiempo que llevaba sin contestar el mensaje a lo que esta dijo “hace 40 minutos”.

Inmediatamente, luego de la respuesta de Clara Chía, el creador de contenido continuó enseñando el interior del recinto deportivo. Mientras hacía esto se encontraba en llamada con los streamers Ibai Llanos, XBuyer y Spursito, quienes también pasaron por alto a la joven.

El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios dejaron comentarios como “Romero solo le contesta a la reina Shakira”, “y la volvió a dejar en visto” y “la cara que hizo”.