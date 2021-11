Nueva señorita Colombia responde tras fuertes críticas de la madre de la reina de Córdoba

Carolina Lorduy, madre de la reina de Córdoba en el reciente Concurso Nacional de Belleza, Juliana Habid, lanzó fuertes críticas a la nueva Señorita Colombia , Valentina Espinosa, a través de sus redes sociales. Expresó que la candidata tenía “el cuerpo más horrible del reinado”.

“Ustedes me perdonan que sea tan sincera, pero era el más horrible. Con una carita, así como de (…) Tampoco. Ayer en el desfile en traje de baño fue el cuerpo más horrible, me da pena con ella decírselo, pero es así. Colombia se perdió de una gran miss Colombia con una vocación de servicio preciosa”, comentó la mamá de la señorita Córdoba.

Carolina también sostuvo que, con la decisión tomada por el jurado, este sería el fin del Concurso Nacional de Belleza.

📳 La madre de la señorita #Córdoba, Carolina Lorduy, criticó duramente la decisión del Concurso Nacional de La Belleza - #Colombia 2021 pic.twitter.com/JINj1Fz0Gt — korraleja.co ® (@Korraleja) November 15, 2021

“Se acabó el reinado de Colombia, se acabó. Todos estamos tristes, aunque Juli está por encima”, dijo.

Como era de esperarse, Valentina respondió a las fuertes declaraciones de la madre de la señorita Córdoba.

“No puedo evitar las críticas porque no dependen de mí, yo me amo, me respeto, honro mi cuerpo, y sé que me han criticado mucho por mis estrías, porque el mito es que una reina de belleza debe ser físicamente perfecta, pero aquí estoy yo para decirle que no es así, las reinas somos mujeres reales, mujeres naturales, no somos perfectas”, agregó la nueva Señorita Colombia.

Por otro lado, Valentina aseguró que tiene una buena relación con la señorita Córdoba. De hecho, dijo, fue su mejor amiga durante el concurso.

“Juliana y yo nos hicimos muy amigas durante la competencia, fue mi mejor amiga durante el concurso y la quiero mucho (…) No importa lo que esté diciendo su mamá, a Juli fue la que conocí, y la admiro mucho”, expresó.

Cabe mencionar que la nueva Señorita Colombia resaltó que uno de sus propósitos durante este reinado sería empoderar a la mujer.

“Tenemos un reto muy grande, que es seguir luchando por nuestros derechos, porque hemos tenido muchos avances, pero debemos seguir luchando para hacer sentir nuestra voz. Si entre mujeres nos empoderamos y nos ayudamos para sacar ese potencial que tiene cada mujer, realmente seguiremos aportando mucho más a nuestra sociedad”, concluyó.