Nueva temporada de You: imperdible entrevista con su protagonista, Penn Badgley

Convertida en un fenómeno global, You puso sobre la mesa de discusión temas sensibles como el ciberacoso, el maltrato a la mujer y el feminicidio. Tras tres temporadas, parece cambiar el panorama para el protagonista, Penn Badgley.

Luis Carlos Rueda, periodista cinefanático de Noticias Caracol, habló con el actor que interpreta el papel de Joe Goldberg.

Su personaje Joe empieza como un fantasma, en un país diferente, en un continente distinto, huyendo del pasado y con nueva identidad. ¿Es esta nueva temporada de You diferente a las anteriores o es igual a las pasadas?

Yo creo que es igual de diferente a todas las demás, cada temporada es distinta de cierta manera por el ambiente mostrado, pero Joe sigue siendo Joe de manera consistente, lo único distinto en realidad es el formato, es una novela policiaca, es un misterio de asesinato, al menos por los primeros cinco episodios.

Usted dice ‘Joe es Joe’ y él es un mentiroso, un acosador, es un asesino. ¿Por qué a la gente le gusta Joe? Incluso mi esposa dice “es mi acosador favorito”, ¿por qué a la gente le gusta este tipo de personajes?.

Todos nosotros diseñamos el show y diseñamos al personaje para que fuera agradable, no es un retrato clínico de un asesino serial, no procuramos que fuera de esa manera. Pienso que la serie no funcionaría si fuera así. Tratamos más de que fuera una exploración de lo que pensamos sobre lo que es el amor y nuestras concepciones al respecto.

En la nueva temporada de You usted tiene dos trabajos. Uno actuando como Joe y el otro, que me gusta mucho: la narración.

La narración para mí es de hecho la parte que más disfruto, es la más libre, porque no estoy en cámara y puedo hacer todas estas cosas con mi cuerpo. Y, de hecho, yo hablo demasiado, con Joe en cámara la mayoría del tiempo yo estoy muy quieto y a veces ni hablo.

La primera parte de la nueva temporada de You ya se encuentra disponible y la segunda parte se podrá ver a partir del jueves 9 de marzo de 2023.