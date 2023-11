Nuevas críticas a Jessica Cediel por aparecer cantando una alabanza: "Muy sobreactuada"

El nuevo estilo de vida de Jessica Cediel sigue generando controversia entre los usuarios de las redes sociales. Durante los últimos meses, la presentadora bogotana ha decidido compartir con sus más de 10 millones de seguidores la manera en la que vive su espiritualidad desde que se convirtió en cristiana.



Sus creencias y opiniones han causado mucha polémica, debido a que algunos internautas consideran que la presentadora es "hipócrita" al compartir muchas de sus reflexiones en videos en los que se le ve con prendas pequeñas o poca ropa, exponiendo su cuerpo.

La publicación más reciente de Jessica Cediel corresponde a una alabanza que realizó a Dios. La bogotana ya se ha mostrado orando en una pequeña pijama y causó revuelo al criticar el Halloween diciendo que es una celebración "diabólica".

"Si cantamos canciones al desamor, si le cantamos canciones a una persona que nos rompe el corazón y nos vuelve pedacitos, ¿cómo no le vamos a cantar una alabanza a Dios?", expresó la famosa de 41 años en su publicación.

"O sea, en mi cabeza no cabe, ¿cómo no?, ¿por qué nos vamos a esconder de alabar a Dios?", agregó la presentadora y su última pregunta se interpreta en las redes sociales como una respuesta a los críticos que normalmente no están de acuerdo con que muestre su fe en las plataformas digitales.

Jessica Cediel procedió entonces a cantar una canción de alabanza y también dejó una reflexión sobre los comentarios que ha recibido en los últimos días por exponer sus momentos de espiritualidad. Aseguró que no está alejada del pecado, pero que su corazón sigue siendo valorado por Dios.

"Obviamente uno también está ahí dándole con sus luchas y con sus pecados y con sus tentaciones y con sus debilidades, pero eso no quita que Dios mire el corazón y sabe que tenemos un corazón que está dispuesto a cambiar, a renacer de nuevo. Ese es mi regalo hoy para ti, no permitas que el enemigo te siga atormentando", concluyó.



En los comentarios, los internautas nuevamente empezaron a criticarla. "Creo que la fe es privada y de uno, no hay necesidad de estar diciéndole al mundo", "Ya estás muy cansona", "¿No les pasa que ya fastidia?", "Muy sobreactuada, se respeta la creencia pero algo no cuadra", escribieron algunos.