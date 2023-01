Nuevo rey vallenato también es virtuoso con el violonchelo

La caja, la guacharaca y el acordeón no son los únicos instrumentos preferidos de Julián Mojica. Este boyacense aprendió de música en el conservatorio.

“El acordeón fue primero en mi vida, desde muy niño lo toco, el violonchelo lo adopté ya cuando era un joven e hice mis estudios profesionales con él", dice el músico.

Este boyacense es egresado de la facultad de Música de la Universidad Distrital de Bogotá, donde aprendió de la música de conservatorio. Pero lo suyo son los paseos, merengues, paseos y puyas.

"La música es universal y qué bonito es poder integrarnos a través de ella, y estos procesos de formación en los niños son supremamente importantes", expresa Mojica.

Con esta integración con el soberano del acordeón, la Fundación Filarmónica del Cesar recuerda que en Valledupar no solo se toca vallenato.

"El Cesar un territorio dominado por la música vallenata y con este ejercicio queremos demostrar que la música no tiene barreras", expresó Samny Sarabia, directora de la Filarmónica del Cesar.

El rey vallenato y la Filarmónica no descartan la posibilidad de unirse para hacer presentaciones públicas muy pronto.