‘Nuevo rico, nuevo pobre’ vuelve a la televisión: noches de muchas sonrisas y emoción

En 2007, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ conquistó por primera vez a los colombianos con ingredientes que cautivaron desde el día uno: comedia, amor, drama y un cambio de roles con el que muchos han soñado.

“Fue entretenido, fue divertido, fue un equipo de trabajo maravilloso y también fue positivo el hecho de llevar diversión a los hogares de la gente”, recuerda John Alex Toro, uno de los actores que protagonizó la serie.

La historia de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ inicia con el cambio de dos bebés al nacer. Crecieron en hogares diferentes: Andrés, en el seno de familia adinerada, y Brayan, en un humilde hogar.

A Brayan Galindo no le gusta la vida que tiene y sueña con ganarse la lotería.

“Todos soñamos un poquito con el cambio de fortuna, ¿no? El golpe de la suerte que realmente nos diga que pertenecemos a otra clase social, somos ricos, tenemos más dinero”, comenta Toro.

Han pasado 14 años y el actor John Alex Toro recuerda con cariño a su querido Brayan.

Publicidad

Vea también: Lincoln Palomeque regresó a casa y realizó tierna publicación con Salvador

“El cambio que pude haber tenido cuando salió esta telenovela al aire por primera vez es que me estaba comportando como Brayan en mi vida personal. Creo, jajaja, mi madre me regañó y me dijo ‘usted está igualito a ese hijuepucha personaje’, y yo... ‘nooo’”, revela.

Con este personaje, John Alex Toro se ganó el reconocimiento del público.

“Ningún otro trabajo que yo haya hecho me ha brindado un conocimiento tan amplio o un reconocimiento tan amplio de la gente que ve televisión como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’", afirma.

Hoy en día, John Alex Toro sigue dedicado a la actuación en teatro, cine y televisión, y comparte lo que sabe con quienes apenas emprenden este camino.

‘Nuevo rico, nuevo pobre’ vuelve a partir de la noche de este miércoles, 18 de agosto de 2021, al Canal Caracol . Véala después de ‘La reina del flow 2’.