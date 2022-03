¿Nuevo romance? Beso entre Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano causa revuelo en redes

Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano han causado revuelo en redes sociales en medio de especulaciones sobre un supuesto nuevo romance. Fotos y videos juntos, incluso un beso, son para sus seguidores la prueba de que están saliendo.

“Yo no estoy negando nada, de hecho, en mis historias anteriores dije: ‘yo sí salí con Cossio’”, manifestó Aída Merlano en un video en Instagram.

El revuelo se ha generado luego de que al tiempo que se filtraron las imágenes de los influencers juntos en Bucaramanga, Yeferson Cossio dio a conocer, a través de un video, que había terminado su relación con Jennifer Muriel.

“Yo a ella la amo mucho, es más, nunca voy a querer a alguien como la quiero a ella”, expresó.

Luego, en otra publicación, el influencer paisa, cansado de las especulaciones por sus fotos junto Aída Merlano, manifestó:

“¿Saben qué me encantaría?... que dejaran en paz a Jennifer, ella qué tiene que ver si yo me meto o no me meto con quien me de la gana, es mi vida ¿no? Jennifer en ningún momento fue burlada, fue engañada, nosotros terminamos hace un tiempo y si yo me meto o no me meto con alguien es cosa mía”.

Por su parte, a través de sus historias de Instagram, Jennifer Muriel, expareja de Cossio, se pronunció:

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras. No pienso hablar mal de nadie, cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca”.

Al final, Muriel agradeció los mensajes bonitos que le han enviado tras esta situación.