Nuevo tráiler de Batman vs. Superman: Dawn of justice

El público que asistió a una abarrotada conferencia de Warner Bros el sábado en el Comic-Con se enteró de que no todo está bien para Superman.

El estudio productor también mostró sus primeras imágenes del filme basado en historietas "Suicide Squad" durante la convención anual. Pero el evento principal fue "Batman vs Superman: Dawn of Justice" por el que aficionados acamparon durante días.

Las estrellas Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Jesse Eisenberg estuvieron disponibles para hablar del enfrentamiento entre los superhéroes, a diferencia del Comic-Con del año pasado en el que no se permitió hablar a ninguno de ellos. En el primer corto completo de la película que se estrenará el 25 de marzo de 2016, se observa una sociedad que ha dado la espalda a Superman (Cavill) luego de ocurrido un desastre de gran escala.

Mientras la inquebrantable Senadora, interpretada por Holly Hunter, realiza un plan junto a Lex Luthor (Eisenberg) para proteger a la gente del peligroso Superman, Batman (Affleck) decide tomar el asunto en sus propias manos.

"El concepto de que Batman se enfrente a Superman es algo que pasa todo el tiempo en las historietas", dijo Zack Snyder, quien también dirigió "Man of Steel" (El hombre de acero). A Snyder le gusta rendir homenaje al "Caballero de la Noche" (The Dark Knight) de Frank Miller, pero aclaró que esta es otra historia.

El galardonado guionista Chris Terrio ("Argo") fue el responsable de la trama. Snyder también señaló que esta historia será el inicio de conflictos más grandes en torno a otros superhéroes. "¿Quién sabe?", dijo en broma. "Bueno, yo sí sé". Aunque el público ya está familiarizado con Cavill en el papel de Superman fue la primera vez que conoce a Affleck como Batman. "Creo que si me pongo a pensar demasiado en los actores que tuvieron este papel antes, no habría podido aceptarlo", dijo Affleck.

Pero Snyder le explicó que este Batman sería diferente. Le dijo a Affleck que este Bruce Wayne "ya está al final de su camino, es más viejo, está acabado". Como el villano Lex Luthor, Eisenberg señaló que "siempre hay un elemento extremo con el personaje", pero a diferencia de versiones anteriores este tiene "emociones enraizadas"... y también pelo.

Warner Bros. también mostró las primeras imágenes de "Suicide Squad", otro filme basado en DC Comics, sobre un grupo de supervillanos encarcelados y reclutados por una organización gubernamental para realizar operaciones militares secretas a cambio de su libertad.

La cinta es dirigida por David Ayer y los papeles estelares corresponden a Will Smith como Deadshot, Margot Robbie como Harley Quinn y Jared Leto como El Guasón.