“Nunca he visto una ciudad tan musical como Cali”: Editora de Latin Billboard

La editora ejecutiva de Contenidos y Programación de Billboard sobre Latinoamérica, Leila Cobo, estuvo como invitada especial en los Latino Show Awards 2016, evento que promueve la industria del entretenimiento de Colombia y que se realizó en la noche del pasado miércoles en Cali.

Leila es una caleña que lleva más de 16 años vinculada a esta revista estadounidense, referente de la música en el mundo que no solo elabora la lista especializada sobre la industria, sino que es una de las publicaciones más antiguas.

Esta exitosa vallecaucana se graduó del Colegio Bolívar y estudió en el conservatorio de la capital del Valle del Cauca. Cursó periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá y luego viajó a Estados Unidos para formarse como música en el Conservatorio de Manhattan.

La pianista, periodista y presentadora caleña habló con Noticiascaracol.com sobre el auge de la música nacional y local.

¿Cómo llegó a ser directora ejecutiva de los Latin Billboard?

Empecé a trabajar en periodismo musical, estaba en el Miami Herald y salió el puesto en Billboard. Fue un golpe de suerte, quedé en ese trabajo y sigo después de 16 años.

¿Cuál es la importancia de los Billboard para la música latinoamericana y estadounidense?

Los Billboard son el referente de la música a nivel mundial, es la marca más reconocida de la música. Publicamos cada semana los listados de popularidad de la música en Estados Unidos, que es el mercado más grande. Es un gran referente para la industria y artistas de todas partes del mundo.

¿Cómo ve la acogida de los músicos colombianos y caleños a nivel internacional?

La música colombiana ha tenido un auge extraordinario, cuando yo estudiaba música no había nada y el cambio es impresionante en los últimos 15 años.

En particular, creo que Cali brota música, nunca he visto una ciudad tan musical como Cali. Es una ciudad donde todo el mundo sabe bailar salsa, donde todo el mundo tiene un ritmo natural y oyes música por todas partes y creo que está saliendo mucha música de acá. A Cali le falta organizarse un poco más como industria, pero es un momento valioso y emocionante.

¿Cómo ve la fortaleza de Cali con la música urbana y del Pacífico?

Ahora la música del Pacífico está popular en el mundo y es un gran momento. Creo que hay una gran acogida, todavía no es una acogida comercial enorme, pero creo que el oído mundial está muy interesado en los sonidos de acá, los del Pacífico.

A Cali la miran por la salsa, pero también la miran por otros sonidos como del Pacífico y el género urbano. Veo mucha música que sale de Cali, definitivamente creo que es el momento.

¿Qué consejo le daría a un grupo o artista que está iniciando?

Lo mejor que puedes hacer como artista, aunque saco a los artistas del género urbano porque con ellos es otra cosa, es tocar en vivo, especialmente si eres un grupo autosuficiente.

El error que cometen muchas personas es pensar que primero se deben volver famosos y después tocan y no es así, es al revés. Eso es la perversión de la música porque el artista debe subirse a una tarima y defender su música.

¿Cuál sería la herramienta con la que los artistas pueden contar para darse a conocer?

En la actualidad, las redes sociales y YouTube son una gran herramienta para los músicos que no tienen detrás de ellos una gran maquinaria, como una casa disquera, marca o apoyos.

¿Cómo ve a Cali en la industria de la música?

Creo que se está fortaleciendo, pero desgraciadamente somos un país donde todo está en Bogotá, todo el mundo termina en allá y se pierde lo de acá. Pero sí he visto más músicos de Cali saliendo.

Todavía toca ir a Bogotá, pero creo que la música del Pacífico ha ayudado a que la gente mire a Cali, especialmente en un momento en que la salsa está fluctuando, aunque la salsa jamás se va a acabar.

Leila ha sido fundamental en la creciente presencia latina en los Billboard en todas sus plataformas. Además, es la encargada de planificar la 'Billboard Latin Music Conference', donde además conduce la sección Q&A’s (Preguntas y Respuestas) que ha contado con la participación de cantantes como Ricky Martin, Marc Anthony y Enrique Iglesias.

También, es la productora ejecutiva y presentadora de Estudio Billboard, aclamado programa de televisión que realiza entrevistas en profundidad y presentaciones en vivo con grandes artistas como Pitbull, Maná y Laura Pausini, entre otros.



