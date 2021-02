"Nunca me cayó bien": Jairo Camargo habla del doctor Perafán en 'Pedro, el escamoso'

La vuelta del ‘Mompirri’ a las noches de Caracol Televisión ha cautivado, sin lugar a dudas, a los colombianos. Sin embargo, otro personaje que también se ha robado el show ha sido el doctor Perafán.

Noticias Caracol platicó con el actor que dio vida a este personaje, Jairo Camargo, quien explica que pese a que para muchos sea divertido, para él fue difícil asumirlo.

“El doctor Perafán a mi nunca me gustó, nunca me cayó bien, esa gente no me cae bien. Entre esos tipos y yo hay algo personal, como Serrat”, confesó Jairo Camargo.

Este justamente fue su reto como profesional, no juzgar el personaje que ahora le trae buenos recuerdos.

“Este tipo tiene que vivir y que el espectador se haga un juicio de valor acerca de él. Hay montones de doctores Perafán reales: tinterillos, arribistas y oportunistas”, manifestó Camargo.

Publicidad

Sin embargo, disfrutó mucho del proceso, pudo improvisar y reírse de los gestos que hacen al doctor Perafán un personaje tan particular.

Ahora este actor, que tiene 50 años de carrera artística, continúa preparándose para seguir dejando huella en la televisión con un nuevo personaje en la nueva producción de Caracol Televisión, La reina de India.

“Estoy haciendo un presbítero, un cura, casi gobernador de Cartagena. Un tipo con mucho poder de la época, el padre Sancho Frías, creo que quedó bonito”.