Objetivo: Bin Laden

¿Por qué sí?

Kathryn Bigelow ya hizo historia en los Oscar al ser la primera mujer en ganar la estatuilla como Mejor Directora con "The Hurt Locker", así que no es sorprendente que su película esté en el listado de las favoritas, pese a la polémica que se ha desatado alrededor por el tema de las torturas.

La crítica alaba su visión de la cacería, sin patrioterismos, que es menos una oda a la operación que dio de baja al terrorista más buscado del mundo y más un análisis de por qué tomó tanto tiempo encontrarlo. La parte menos jubilosa y más humana de la operación y ese acierto de la película ha gustado.

¿Por qué no?

Si bien su inclusión en el listado de las Mejores Películas fue un guiño de la Academia a su calidad, es improbable que los electores escojan un tema tan polémico en un país al que aún le duele los ataques del 11 de septiembre.