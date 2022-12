Ocho esperadas novedades colombianas en la Feria del Libro

Del 18 de abril al primero de mayo se abre al público en Corferias la edición número 26 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Portugal será el país invitado de honor, José Saramago recibirá un homenaje póstumo -en el que estará presente su esposa Pilar del Río-, el Nobel de literatura francés Jean-Marie Gustave Le Clézio ofrecerá charlas y participará en mesas redondas con otros autores, y el japonés Satoshi Kitamura, uno de los más importantes ilustradores del mundo, contará los secretos que hacen que sus creaciones fascinen a niños y adultos.

Este es solo un bocado de lo que llegará del exterior, pero en esta versión de la Feria la literatura nacional también pisa fuerte. Estos son algunos de los lanzamientos de escritores colombianos.

1. Laura Restrepo presentará "Hot Sur" (Planeta)

Después de meses de espera, pues Restrepo tuvo un accidente que la obligó a posponer el lanzamiento de su libro, por fin llega a Colombia "Hot Sur", la historia de María Paz, una joven latina que ha llegado a Estados Unidos persiguiendo una utopía. Pero el sueño americano se vuelve pesadilla cuando es acusada del asesinato de su marido, un policía blanco, y condenada a prisión. Es una crítica feroz a los espejismos de prosperidad que ofrece el capitalismo y, según la revista Arcadia, la "gran novela" de Restrepo reúne su trayectoria literaria, política y personal.

2. Juan Gabriel Vásquez presentará "Las reputaciones" (Alfaguara)

Desde que ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2011, por "El ruido de las cosas al caer", Vásquez tenía a sus lectores a la espera. Ahora, con el peso del premio a sus espaldas, lanza este libro, que narra la vida de Javier Mallarino, un influyente caricaturista político cuyo camino cambia cuando recibe la visita inesperada de una mujer. Vásquez vuelve sobre sus más intensas obsesiones: el peso del pasado, los fallos de la memoria y la manera en que se cruzan nuestras vidas con el mundo político.

3. Fernando Vallejo presentará "Peroratas" (Alfaguara)

"Peroratas" resume el ideario de Vallejo, sus amores y sus animadversiones, y su visión de la vida y la moral, que él mismo condensa en dos mandamientos: "Uno: no te reproduzcas que la vida es un horror e imponerla el crimen máximo. Dos: los animales de sistema nervioso complejo, y ante todo los que el hombre domesticó, también son nuestro prójimo". Es una recopilación de sus artículos, discursos, conferencias, ponencias, prólogos y presentaciones de libros y películas.

4. Santiago Gamboa presentará "Océanos de arena" (Mondadori)

Este texto es un diario de viaje por Medio Oriente, donde el autor nos cuenta qué vio en Alepo, Damasco, Jerusalén, Ammán, Petra y Áqaba. Las costumbres de los hombres y las mujeres, el exotismo de las calles y los mercados, las maravillas arquitectónicas, los vestidos, los olores, la exuberancia de las comidas y de las civilizaciones antiguas.

5. Evelio Rosero presentará "34 cuentos cortos y un gatopájaro" (Destiempo)

Después de fascinar con su prosa a los lectores de "Los ejércitos" o "La carroza de Bolívar", entre otros, Rosero lanza este libro encantador con la editorial independiente Destiempo. Los cuentos de esta publicación pueden medir solo un párrafo, pero hacen pensar en esa frase que asegura que los perfumes finos vienen en envase pequeño. Preciso, poético y contundente, Rosero muestra una vez más sus dotes como cuentista.

6. Ricardo Silva presentará "El libro de los ojos" (Tragaluz)

Una vez más, Ricardo Silva se alía con Tragaluz Editores y Daniel Gómez Henao para crear un hermoso libro objeto para niños que les encantará a los adultos. Los Cruz, una familia de oculistas, han buscado por doscientos años la fórmula de los lentes para verse en el espejo sin sentir miedo, sin sentir culpa, sin sentirse feos. En este libro está su historia.

7. Ángela Becerra presentará "Memorias de un sinvergüenza de siete suelas" (Planeta)

Sevilla se paraliza cuando Francisco Valiente, un triunfador que consiguió tener a toda la ciudad rendida a sus pies, muere de forma repentina. Su funeral congrega a las personalidades sociales y políticas más importantes del lugar mientras su mujer y su eterna amante van desgranando la vida del difunto. Lo que no imaginan ninguna de las dos es que él también las está viendo, y que tendrá mucha voz en su propio entierro. El lector disfrutará con las peripecias de este casanova moderno que encontró en el cortejo una inagotable fuente de diversión.

8. Virginia Mayer presentará "Polaroids" (Rey Naranjo Editores)

La polémica periodista de Kien&ke, la que no tiene un solo pelo en la lengua y despierta amores y odios con sus ácidas opiniones, lanzará su primera novela y, como ella lo anuncia en Twitter, perderá su virginidad literaria. La historia, a la que le apostó Rey Naranjo Editores, contará historias llenas de aventuras y sexo con su irónica pluma.