Olímpico tras su eliminación del Desafío The Box: “fue un trago amargo, no me la creía”

La eliminación de Olímpico del Desafío The Box fue una noticia que tomó por sorpresa a muchos televidentes. Su salida, además de ser tendencia en las redes sociales, le dio un giro a la competencia.

Olímpico habló de lo que sintió cuando le dijeron que su historia en el Desafío 2021 había terminado.

“Cuando escuché eso fue un trago amargo, no me la creía y no porque yo sea invencible, sino porque lo estaba dando todo para competir, para mostrar lo mejor y ganar. Soy una persona calculadora, analítica. Ya lo había planteado bien, pero tras regresar a la pista tuve uno o dos pequeños errores que costaron mi salida”, contó.

Se refirió a cómo logró mantener la serenidad y la cabeza fría en muchas circunstancias.

“Desde que salí de mi barrio empecé a hacer taekwondo. Ya dejé atrás la polémica de pelear por todo. Ya peleé mucho cuando era niño en la calle y aprendí mucho de eso”, señaló.

El exparticipante contó lo que sintió al ver que era tendencia en redes sociales y dejó la puerta abierta para volver a competir en otro desafío.

“En redes decían que el Desafío no será lo mismo sin Olímpico, que les dejé un hueco en el corazón y que me aman. Ahora no sé si volvería, esperemos algún día llegar allá otra vez, en unos dos o tres años quizás”, concluyó.