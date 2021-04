El Omar Murillo denunció que fue víctima de “una barbarie” por parte de los empleados de un prestigioso banco, quienes le hicieron quitar el sombrero y las gafas de sol que llevaba puestas. Según él, fue un acto “racista y discriminatorio”.

En un video que compartió en sus historias de Instagram se ve el momento en el que el colombiano le reprocha a una asesora comercial y un vigilante por pedirle a él que se quitara sus gafas y sobrero cuando otras personas que estaba en la entidad también usaban elementos como gorra.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen sobrero y todo, y me dice quítese el sombrero. Otro acto más de racismo y discriminación que debemos terminarlo. Así yo sea actor o no sea actor, para cualquier persona, eso no se debe hacer”, le dice el actor a una de las asesoras.

En otras imágenes, el actor reitera alterado: "De verdad es una barbarie. No nos mata el coronavirus , nos mata el racismo como lo acaba de tener esta ciudadana. De antemano le pido no tener discriminación no solo para mí que soy actor y celebridad en este país, sino para miles y miles de negros que sufren en Colombia ".

Una vez se conoció la denuncia, cientos de internautas se han solidarizado con Omar Murillo y han pedido abolir estos hechos.