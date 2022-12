Omar Sharif, actor egipcio (1932-2015)

10 de julio de 2015

El actor egipcio Omar Sharif, que saltó a la fama a nivel mundial por su papel en películas como "Lawrence de Arabia" y "Doctor Zhivago", falleció de un ataque al corazón en El Cairo a los 83 años de edad.

Sufría la enfermedad de Alzheimer, lo que le alejó de la vida pública en los últimos tiempos, y, al parecer, el fallecimiento de su exmujer y gran amor de su vida, la actriz egipcia Faten Hamama, en enero pasado, deterioró aún más su estado de salud.

El deceso se produjo en un hospital del barrio cairota de Heluán, donde llevaba ingresado casi un mes, después de que se negara a ingerir alimento, según explicó al diario estatal Al Ahram el arqueólogo egipcio y exministro de Antigüedades Zahi Hawas, amigo íntimo de Sharif.

Ya en mayo de 1994 el actor sufrió un ataque cardíaco en la costa azul francesa, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Nacido en 1932 en la ciudad de Alejandría, durante muchos años estuvo viviendo en el extranjero, entre Francia, Italia y Estados Unidos, pero la última etapa de su vida la pasó en su país natal.

No era raro verle hace cinco o seis años tomando una copa en alguno de los restaurantes de su familia en El Cairo o presentando un festival de cine u otros eventos culturales, en los que siempre se mostraba muy cercano con la gente.

En una entrevista en El Cairo en 2007, Sharif aseguró no tener ni país ni casa: "Siempre vivo en hoteles y como en los restaurantes. Cuando eres un viejo solo como yo, da miedo vivir en una casa vacía. Al menos en los hoteles hay un bar y puedes charlar con alguien".

Una vida inusual e intensa, marcada por su afición a las mujeres, a la bebida y al bridge, juego en el que perdió inmensa fortuna y le colocó al borde de la ruina.

Estas pasiones también pusieron en riesgo su carrera, que comenzó de la mano del también fallecido y destacado director egipcio Yusef Chahine, al que conoció cuando estudiaba interpretación en Londres en la Royal Academy of Dramatic Art.

Chahine le dio un papel protagonista en "Sera fil Wadi" (1954), película con la que debutó en el Festival de Cannes de 1955 y en la que conoció a Hamama, con la que tuvo a su único hijo, Tarek.

El rodaje de una veintena de películas le hizo alcanzar la fama en Egipto y le ayudó a que el director David Lean lo eligiera cuando buscaba actores árabes para "Lawrence de Arabia" (1962).

Su papel del líder árabe Sherif Ali ibn el Kharish en esta cinta y el del doctor Yuri Andreyevich Zhivago, que interpretó tres años después en "Doctor Zhivago", también de Lean, le catapultaron al estrellato mundial.

Su única candidatura al Oscar, como Mejor Actor Secundario, fue en 1963 por "Lawrence de Arabia", que le valió además un Globo de Oro, premio que también obtuvo con "Doctor Zhivago".

Otras de sus actuaciones más notables fueron en obras como "La caída del imperio romano" (1964), de Anthony Mann, "La noche de los generales" (1967), de Anatole Litvak; "El último valle" (1970), de James Clavell; y "La semilla del Tamarindo" (1974).

Uno de sus últimos trabajos internacionales de renombre fue el filme "El señor Ibrahim y las flores del Corán", papel por el que logró el premio Cesar al Mejor Actor de la academia francesa.

Después de interpretar a príncipes, guerrilleros "y todos los papeles imaginables", como él mismo dijo a Efe, y ser el galán árabe de Hollywood, Sharif ya estaba resignado a los "papeles de viejos" en el ocaso de su vida.