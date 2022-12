One Direction anuncia que lanzará un nuevo disco en noviembre

Su cuarto disco será lanzado el próximo 17 de noviembre su fulgurante.

Aunque aún no se conocen más detalles, como el nombre del primer sencillo de presentación oficial, el álbum puede comenzar a reservarse.

El primer tema de su nuevo trabajo discográfico fue escrito por dos de sus miembros, Louis Tomlinson y Liam Payne, junto con John Ryan, Jamie Scott y Julian Bunetta.

Precisamente, One Direction ha sido noticia este fin de semana junto a otras estrellas de la música por colarse en la última edición del Libro Guiness de los Records, al haber cosechado tres números uno en la lista de ventas oficial de EE. UU. con cada uno de sus discos previos.

"Midnigh memories", el anterior, se convirtió en el álbum más vendido de 2013 en todo el mundo, consolidando un bagaje total de más de 46 millones de copias de su discografía, que arrancó en 2011 con "Up all night" y siguió en 2012 con "Take me home".

El origen del grupo formado por Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y los citados Louis Tomlinson y Liam Payne se remonta a 2010, durante su participación en el concurso de talentos de la televisión británca X Factor.

Su éxito les ha llevado ya por todo el planeta en giras mundiales. Sin ir más lejos, la que han venido desarrollando este mismo año les ha permitido actuar durante dos días consecutivos en el estadio Vicente Calderón de Madrid y en el Estadio Olímpico de Montjuic.