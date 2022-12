One Direction lanzará su tercer álbum: Midnight Memories

La banda ha anunciado también las fechas de la primera etapa de su gira por estadios de diferentes países, "Where we are stadium Tour", con ocho conciertos en Irlanda y Reino Unido previstos para 2014, según informa Sony Music en una nota de prensa.

"Midnight Memories" incluirá la canción "Best song ever" que registró 12,3 millones de visitas en VEVO durante las primeras 24 horas tras su publicación.

One Direction, que continúa con los conciertos "Take me home Tour", ha recibido numerosos reconocimientos profesionales, ha vendido más de 32 millones de discos y ha debutado en el cine con el documental "One Direction: This is us", añade la nota.

El tercer álbum de estudio del conjunto podrá reservarse a partir del próximo 9 de septiembre.