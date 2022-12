One Direction rompe récord con una canción sorpresa por streaming

One Direction probó que todavía tiene algo que decir aunque no cuente ya con Zayn Malik. La banda de jóvenes británicos rompió el récord de escuchas por streaming con una nueva canción que fue lanzada sorpresivamente.

Lanzada el viernes sin publicidad, "Drag Me Down" es la primera canción desde que Malik abandonó la banda en marzo, lo cual desató mordaces intercambios en las redes sociales entre miembros del grupo que hasta entonces habían mantenido una imagen pública totalmente limpia.

El tema romántico respeta el estilo pop suave de One Direction pero tiene apoyos de guitarras con un dejo de reggae.

Spotify, que tiene 75 millones de usuarios activos, informó que "Drag Me Down" fue escuchada por streaming 4,75 millones de veces en su primer día.

El récord previo era del rapero Wiz Khalifa por "See You Again", que fue escuchada 4,26 millones de veces el 17 de abril.

Spotify también afirmó que "Drag Me Down" es la primera canción que alcanza el primer lugar de su lista de éxitos mundial en el primer día de su lanzamiento.

La banda ha vendido más de 65 millones de discos.