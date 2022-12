One Direction se separa temporalmente, según diario británico

Esto se daría tras la promoción de un nuevo disco que verá la luz en 2016, informó el diario británico "The Sun".

Los miembros del grupo juvenil, que se dio a conocer en el concurso británico de talentos X Factor en 2010, seguirán caminos distintos a partir de marzo del año que viene, tras lanzar su quinto álbum de estudio.

"The Sun" apuntó que no habrá gira por el quinto disco de la banda y su último concierto tendrá lugar en la localidad de Sheffield, al norte de Inglaterra, el próximo 31 de octubre.

Según el rotativo británico, la decisión de iniciar proyectos independientes y no embarcarse en un tour podría responder al interés de Hollywood por Harry Styles, líder de la banda, y al posible puesto del cantante Louis Tomlinson como jurado en el concurso "X Factor".

La noticia de la separación de los cuatro jóvenes se ha hecho pública después de que el cantante Zayn Malik, que abandonó el grupo en marzo de este año para iniciar su carrera en solitario, firmara un contrato el pasado julio con la discográfica estadounidense RCA.

Vea los mejores momentos de la banda: