"One World: Together at Home" este sábado, el concierto solidario contra el coronavirus

Artistas internacionales como Lady Gaga y Paul McCartney, y los colombianos J Balvin, Juanes, Maluma y Yatra hacen parte del evento que inicia a la 1:00 p.m.

El concierto "One World: Together at Home" (Un Mundo: Juntos en Casa) busca recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Celebridades musicales, deportistas y otras figuras del espectáculo hacen parte de esta iniciativa organizada por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas.

Por Colombia, participarán J Balvin, Juanes, Maluma, y Sebastián Yatra, que se unirán a los artistas internacionales Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder y Shah Rukh Khan.

La primera parte del evento será transmitida en las plataformas digitales de Noticias Caracol, desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. de este sábado 18 de abril. Vea en vivo el concierto ingresando a www.noticiascaracol.com.

El show central se emitirá por la señal abierta de Caracol Televisión desde las 6:45 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) y Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) serán los presentadores del superconcierto, desde sus casas.

Únase a esta iniciativa y disfrute de "One World: Together at Home" en: noticiascaracol.com, caracoltv.com, shock.co, bluradio.com y LaKalle.com.