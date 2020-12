“Oren por mí”: el mensaje de J Balvin que inquieta a sus seguidores

J Balvin sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una petición que inquieta a muchos.

El cantante paisa publicó una foto y escribió: “El único regalo que les pido a quienes me quieren es que oren por mí”.

A esta publicación se suma su nueva imagen de perfil en Instagram donde se refirió una vez más a la salud mental: “La salud mental, tan importante como la física”.

El artista ha manifestado que este año ha sido muy difícil para él debido al coronavirus, la depresión y ansiedad que padece.

En noviembre, el cantante durante una entrevista con Becky G reveló los duros momentos que ha atravesado:

“Sentía que estaba fuera de mi cuerpo. Yo fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien. Le dije no, que me iba a morir”, detalló el reguetonero colombiano.

Sus seguidores se han manifestado con mensajes de apoyo y oraciones como el artista lo pidió.