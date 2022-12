Óscar Meléndez, humorista colombiano (1933-2015)

18 de mayo de 2015

El humorista Óscar Meléndez, miembro por más de dos décadas del elenco del programa de televisión Sábados Felices, falleció de un ataque cardiaco en Bogotá.

Publicidad

Meléndez fue uno de los fundadores del Teatro Sucre, donde participó en varios montajes.

Hijo de una familia de actores, el humorista hacía parte de obras teatrales al momento de vincularse con Sábados Felices.

En el programa de humor sabatino, Meléndez encarnó inicialmente a un personaje llamado Rabiol Pedreros, caracterizado por su mal genio.

Su llegada a la pantalla chica tuvo mucho de azar: "Me dijeron que no era capaz de ir a contar un chiste en televisión, y por no dejarme achantar decidí aceptar la apuesta”, declaró a la revista TV y Novelas en 2002.

Publicidad

Además de su participación en televisión y en obras de teatro, Meléndez es recordado, entre otras, por su interpretación de un duro detective en la cinta "El taxi negro", dirigida por José Delfos (1980).