Ossa, expulsado del Desafío The Box, da su versión: “Fue un antojo, ya había comido hamburguesa”

Vibrante fue el último capítulo del Desafío The Box por cuenta de una inesperada noticia para los participantes: Andrés Ossa, del equipo Beta, salió expulsado de la competencia por incumplir el reglamento.

Ossa fue captado por las cámaras guardando alimento no permitido después de la prueba de sentencia y hambre. Lo que intentó ocultar, sin éxito, fue proteína.

“Eso fue un antojo porque yo ya había comido hamburguesa”, explicó el antioqueño en el programa Día a Día del Canal Caracol.

Andrés admitió su error y manifestó que perdió el norte, esto lo llevó a no pensar en las consecuencias que tendría un acto como este.

“Esto es un baldado de agua fría que te recuerda cosas que tienes que trabajar”, dijo Ossa, quien se desempeña como modelo fitness.

Aunque la experiencia del Desafío es muy dura y compleja, manifestó: “Cambio viajes, cambio países por volver a estar en ese lugar”. Eso sí, aseguró que no en este momento por problemas en un hombro.

Sobre qué le dejó la competencia, Ossa señaló: “En mi caso sacó una sombra que yo no vi que tenía, la vi con mucha humildad. No soy perfecto, gracias a Dios, la vida me la mostró”.