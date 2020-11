Otra vez los rumores de separación persiguen a Karol G y Anuel

Todo parecía indicar que Karol G y Anuel iban camino al altar. Sin embargo, desde hace dos meses los rumores de una posible ruptura se han hecho cada vez más fuertes.

Recientemente el cantante puertorriqueño dejó a sus fans en ascuas con este mensaje: “algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días me siento muerto y en los otros, sobrevivo. Por eso, me voy. Adiós”.

La publicación del artista a finales de octubre es solo uno de los indicios que, según sus seguidores, confirmarían que el romance con la intérprete de 'Bichota' terminó.

Por su parte, Karol G, aunque no se ha pronunciado sobre el tema, también ha dejado una serie de mensajes en Twitter que alimentan las dudas.

“La gente se extraña por que años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer. Amigo, los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida... obviamente no somos los mismos de antes”, escribió hace pocos días.

No creas todo lo que oyes... — BICHOTA (@karolg) November 9, 2020

En septiembre, la colombiana viajó sola a Colombia para visitar a su familia, sin embargo, con una mención a Anuel en una foto de su mascota trató de bajar la marea a los rumores de separación.

Pero desde esa ocasión la pareja no publica nada relacionado con ellos.