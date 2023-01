Otro escenario le baja el telón a Plácido Domingo tras acusaciones de acoso sexual

El tenor español no actuará en la ópera "Don Carlo", programada en julio en la Royal Opera House.

"Anunciaremos el casting para su papel en 'Don Carlo' a su debido tiempo", afirmó la casa artística, subrayando que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con el tenor.

Publicidad

La institución "no recibió ninguna queja de mala conducta contra el maestro Domingo durante el tiempo que ha pasado en la Royal Opera House" a lo largo de décadas de carrera, subrayó.

El tenor, de 79 años, se encuentra inmerso desde agosto en un escándalo después de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas, en incidentes que en algunos casos se remontan a hace 30 años.

Inicialmente, Domingo lo rechazó categóricamente, pero hace diez días dio la sorpresa al emitir un comunicado en el que dijo sentir "el sufrimiento" causado a esas mujeres, y aseguró asumir "toda la responsabilidad de [sus] acciones".

Sin embargo, posteriormente consideró que sus disculpas habían dado una "falsa impresión": "nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".

Publicidad

Ya en octubre, y ante el escándalo generado, Domingo tuvo que renunciar a la dirección de la ópera de Los Ángeles, que desempeñaba desde 2003, y vio cómo le cancelaban actuaciones en otras ciudades de Estados Unidos.

Y a finales de febrero anunció la cancelación de sus actuaciones en el Teatro Real de Madrid y otros escenarios líricos incómodos con las acusaciones vertidas contra él.

Publicidad

"Me retiraré de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos", dijo entonces.