Ozuna pide perdón durante concierto por video sexual que grabó cuando era menor de edad

“No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren”, dijo el artista en un show en Las Vegas.

El cantante quedó en el ojo del huracán al confirmar su participación en un video porno que circuló por redes sociales y por el cual estaba siendo extorsionado.

Durante su concierto, Ozuna pidió “perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas” por esta situación.

“Como todo un hombre estoy aquí dándoles la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas. Los amo mucho y los quiero con el corazón”, agregó.

Y ofreció un consejo a los jóvenes desde su experiencia personal: “nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando. No importa el que sea, como sea, tu pasado no define tu futuro, tu futuro lo decides desde hoy”.



El video donde aparece Ozuna al parecer estaba en poder del intérprete de trap Kevin Fret, asesinado el pasado 10 de enero.

En contexto:

“Cometí un error”: Ozuna habla sobre video porno gay que grabó cuando era menor de edad