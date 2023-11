Ozuna publicó atrevida foto con la doctora Polo de Caso Cerrado

"Me dejaron loca y sin idea 😂❤️", fue la reacción de uno de los seguidores de Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, después de que el reguetonero publicara una fotografía donde él aparece casi rozando los labios de la doctora Polo, abogada que conduce el famoso programa Caso Cerrado.



El negrito de ojos claros acompañó su publicación con un atrevido mensaje: "Con la reina de todas las generaciones. ¡Cómo te amo!". Sin embargo, la foto no fue lo único que llamó la atención de los fanáticos de Ozuna, sino que además la doctora Polo enseguida le respondió con un "Te amo más 🔥🔥🔥".

"Dios mío 😮 ¿Cómo es posible este suceso? Jajaja", "¿Nueva temporada de Caso Cerrado?, "Al parecer, la esposa de Ozuna lo va a mandar a dormir en el sofá 😂", "No es una falta de respeto, señores, es un piquito amistoso, ni que se estuviesen chuleando. ¡Por Dios! 🤦🏻‍♀️🙆🏻‍♀️", comentaron seguidores en Instagram.

¿Quién es Ozuna?

Ozuna es un artista puertorriqueño que se ha destacado en el género urbano, especialmente el reguetón. Su nombre real es Juan Carlos Ozuna Rosado y nació el 13 de marzo de 1992 en San Juan, Puerto Rico.

Su padre, que era bailarín de Vico C, murió cuando él tenía 3 años y su madre no pudo mantenerlo por problemas económicos, por lo que se fue a vivir con su abuela. Desde los 12 años empezó a componer sus propias canciones y a los 22 firmó su primer contrato discográfico con Golden Family Records Inc.



Ozuna saltó a la fama en 2016 al participar en el tema 'La ocasión' junto a DJ Luian, Mambo Kingz, De La Ghetto, Arcángel y Anuel AA. Desde entonces ha lanzado tres álbumes de estudio: Odisea (2017), Aura (2018) y Nibiru (2019), que han alcanzado el éxito comercial y crítico, con canciones como 'Si no te quiere', 'En la intimidad', 'Única' y 'Vaina loca'.

Publicidad

Ozuna también ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, J Balvin, Shakira, Karol G, Rosalía y Selena Gomez, entre otros.