¿Pablo Alborán negó relación amorosa con Miguel Bosé? Esto dijo el cantante

Tras los diferentes rumores de un supuesto romance entre los cantantes Miguel Bosé y Pablo Alborán, este último se habría pronunciado al respecto.

A través de su cuenta Instagram, el intérprete de ‘Saturno’ compartió una publicación que dejó especulando más de uno.

Dicho post evidenciaba la fotografía de un gorila, acompañado de la frase: “Mi autocontrol y yo evitando causar una hecatombe innecesaria”.

Las palabras de Pablo Alborán generaron revuelo y fueron interpretadas como una respuesta a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con Miguel Bosé.

Por el momento, ninguno de los artistas ha hecho una declaración oficial al respecto.

Cabe destacar que los rumores de un presunto romance entre los famosos comenzó tras las declaraciones de una fuente anónima, que afirmó ser amiga cercana de ambos, en el medio mexicano TVNotas.

La persona, de quien se desconoce su identidad, informó que los intérpretes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto”, señaló la fuente.

La fuente compartió que el grupo cercano del artista de 67 años esperaba que este se reconciliara con su excompañero sentimental Nacho Palau. Sin embargo, los conflictos legales en torno a sus hijos lo impidieron.

“Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado por el conflicto legal que tienen por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”, agregó.

El medio citado pudo conocer que la supuesta relación sentimental entre Miguel Bosé y Pablo Alborán surgió luego de que este último terminara su romance con un joven banquero.

“Solo se veían como amigos. Además, los dos tenían pareja. Miguel Bosé estaba con Nacho y después quiso estar soltero. Justo hace medio año terminó con un joven banquero de quien Pablo estaba muy enamorado y con el que anduvo dos años. Decidieron poner fin a la relación por los viajes de trabajo de este. Además, el exnovio de Pablo quería que este hablara de su relación. Aunque Pablo reconoció su homosexualidad, sigue queriendo mantener en secreto con quién anda”.