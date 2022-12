Padre de Amy Winehouse anuncia que hará su propio documental

En una entrevista con la cadena ITV, Winehouse, taxista de profesión y cantante aficionado, sostiene que "Amy", del director Asif Kapadia -que hoy llegó a las salas británicas y estadounidense-, está mal montado y no relata "la verdad" sobre la vida de la artista.

"Si yo fuera a ver esta película y no supiera lo que ocurrió, también tendría una pobre imagen de mí. Eso es lo que digo, que no es verdad", declaró al canal televisivo, y señaló que no quiere que su nieto de nueve meses se quede con una mala impresión de su abuelo si un día ve esta producción.

Por este motivo, Mitch Winehouse prepara una versión alternativa con Reg Traviss, ex novio de Amy, y ambos planean entrevistar a las misma personas que han participado en la cinta de Kapadia.

"Vamos a invitar a todos los que han hablado en la otra película pero no vamos a editarlo, como se me ha editado a mí, y vamos a contar la verdad sobre la vida de Amy porque esto no lo es", explicó.

Amy Winehouse, que saltó a la fama con éxitos como "Rehab" o "Back to black", murió en 2011 a los 27 años en su piso de Londres por intoxicación etílica, tras una larga batalla contra su adicción a las drogas y el alcohol.

Según su padre, el director de "Amy" no entendió "la naturaleza de las adicciones".

"Lo pusimos todo a disposición de Amy. Tratamiento, psicoanálisis, entrando y saliendo de tratamientos, de todo, se lo digo. Las horas que pasamos intentándolo, las intervenciones a nivel familiar", manifestó Winehouse en la entrevista televisiva.

"Esa tontería de que dejamos a Amy sola durante los últimos tres años de su vida es increíblemente insultante e insultante para los familiares de cualquier persona que esté luchando contra una adicción en este país", añadió.

Pese a todo, el padre de la genial artista recomendó al público ir a ver el documental estrenado hoy, pues los primeros 45 minutos son "un increíblemente bello" retrato de su hija.