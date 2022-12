Paisas de Puerto Candelaria se van a Estados Unidos con su particular cumbia

La agrupación antioqueña Puerto Candelaria, se va a Estados Unidos para comenzar 2015 con conciertos en Washington, Miami y New York. En su segunda visita al país norteamericano, pretenden consolidar su música.

Los candelarios han denominado a su gira el ‘Tour de amor y deudas’ (‘Love and Debts Tour’) igual que a su último trabajo ‘Amor y Deudas’; esta gira incluye cinco fechas en las que el público anglo y los colombianos en Estados Unidos podrán disfrutar de una de las propuestas musicales más explosivas de la música colombiana.

Muy emocionados y con gran expectativa viajan los seis integrantes del grupo junto a su equipo de trabajo para participar de varios eventos, uno de los más importantes, el Global Fest, uno de los festivales de música alternativa más importantes del mundo. Su presentación será el 11 de enero en New York, siendo este uno de los conciertos más importantes de su carrera.